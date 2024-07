Si schianta con la moto in tangenziale: Salvatore muore dopo due giorni di agonia

Lutto a Quarto per la tragica e prematura scomparsa di Salvatore Sivero. Il 53enne è morto dopo 48 ore di agonia all'ospedale Santa Maria delle Grazie dove era ricoverato da domenica. Salvatore, domenica pomeriggio, era in sella alla sua moto quando è rimasto coinvolto in un tragico incidente sulla Tangenziale di Napoli.

La dinamica dei fatti non è ancora chiara e non si sa se nel sinistro siano rimasti coinvolti altri veicoli. Salvatore venne subito soccorso e trasportato presso ilnosocomio di Pozzuoli dove, come detto, è morto nel reparto di rianimazione. La salma è stata posta sotto sequestro e trasferita presso il Policlinico II di Napoli dove, nelle prossime ore, verrà effettuata l'autopsia. Intanto, la notizia della sua morte ha subito fatto il giro del web e tanti sono i messaggi pubblicati per lui e per la sua famiglia.