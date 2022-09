Schianto in moto in Spagna, muore rampollo del clan

È morto a Malaga, in un incidente stradale. Quarantacinque anni, Salvatore Esposito era un rampollo della malavita dei Quartieri Spagnoli. "Sasà zeppolella", questo il suo soprannome, era in moto con Antonio Boccia detto "'o cacaglio". Il secondo - anche lui nell'orbita camorristica dei quartieri - è scampato alla morte, ma si trova in ospedale in gravi condizioni.

Il sinistro risale a domenica. Non e? chiaro se i due napoletani siano stati investiti da un'auto fuori controllo o se l'incidente abbia altre cause. Non è chiaro neanche perché i due fossero in Spagna, anche se l'ipotesi è che potessero essere lì semplicemente in vacanza. La polizia sta svolgendo accertamenti di natura tecnica sull’incidente.

Come riportato dal Roma, Esposito è figlio di “Annarella” dei Quartieri Spagnoli e fratello del piu? noto Antonio Esposito, quel "Papillon” arrestato nel 2005 e conosciuto soprattutto per i suoi legami con il defunto boss Ciro Di Biasi.