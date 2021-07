Tragico incidente stradale, Salvatore muore sulla Statale 268

Salvatore Corrado ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla Statale 268. Il 35enne tornava nella sua abitazione di Sarno. Lo schianto è avvenuto all'altezza di Palma Campania.

Tanti i messaggi di cordoglio per salutare Corrado, grande appassionato di automobilismo.

"La proprietà, i collaboratori, i colleghi del Circuito Internazionale Napoli rivolgono un pensiero alla famiglia Corrado sentendosi realmente vicini a loro in questo triste momento. Requiem aeternam dona eis, riposa in pace Salvatore, Rest in peace Salvatore. Il Circuito Internazionale Napoli osserva la chiusura odierna in segno di lutto".