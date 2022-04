Salvatore muore travolto da un tir in autostrada: lascia la moglie e due figli

Salvatore Cerbone, 38 anni, sposato e con due figli, è l'operaio travolto e ucciso da un mezzo pesante, la notte tra il 5 e il 6 aprile, sulla A14 nel tratto autostradale compreso tra San Severo e Foggia, all’altezza del km 548+200, in direzione Bari. La vittima lavorava per una ditta appaltatrice dei lavori sulla direttrice Bologna-Taranto. A seguito dell'incidente, sul quale in queste ore indaga la Polizia stradale, l'operaio di Afragola ha perso la vita.

Immediati sono scattati i soccorsi, con gli uomini del 118 che hanno subito raggiunto il luogo del tragico incidente, ma purtroppo per Salvatore non c'era già più nulla da fare. Su questa tragedia si è espresso anche Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia: "Il tema della sicurezza è drammaticamente presente. Proprio stanotte abbiamo avuto un tragico incidente sul lavoro: un ragazzo di 37 anni ha perso la vita per una fatalità. È un dolore immane, ed è una sconfitta per tutti. Sentiamo forte la responsabilità della sicurezza dei lavoratori sui cantieri, non possiamo pensare o dire che sia sempre di qualcun altro".

"Un grande amico, una bellissima persona"

Sui social, intanto, sono tanti i messaggi pubblicati in ricordo di Salvatore e di condoglianze per la moglie Rosa e i suoi due piccoli. Elena, ad esempio, scrive: "Spero che Dio , dia la forza ai bimbi e alla loro mamma di affrontare questa vita senza il proprio papà e marito ! Che dia la forza a tutta la sua famiglia per una perdita così grande , immensa !". Poi, tra gli altri, c'è il messaggio di Raffaele, amico di infanzia di Salvatore.

"Già di per se sono uno che (giusto o sbagliato che sia) si fa troppe domande, quando poi succedono cose del genere, me ne pongo ancor di più, soprattutto sui disegni di Dio! Mi chiedo: perché Dio tiene sulla terra, tutta quella parte cattiva di umanità che non meriterebbe di vivere e poi si prende un'anima che ha sempre fatto il suo dovere, ha lavorato e fatto sacrifici per crearsi una vita felice, fatta di semplicità, lavoro e famiglia!?", scrive.

"Ho troppe cose in mente, troppi ricordi insieme! L'infanzia e l'adolescenza, le partite di calcio improvvisate con qualsiasi cosa e ovunque, le figurine dei calciatori, i giochi di carte, le sfide ai videogames e al calcio balilla nelle sala giochi, i compleanni, le feste patronali, le corse a perdifiato, i giri in bici e in motorino, i sabato sera in pizzeria e in piazza, le gite..............Sei stato un grande amico e una bellissima persona, mi mancherai tanto! Dai la forza necessaria alla tua famiglia e ai tuoi cari e veglia sempre su loro! Riposa in pace amico mio!", continua il post.