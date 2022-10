Si aggrava il bilancio del tragico incidente stradale: è morto anche Riccardo

Riccardo Izzo, 24enne di Casertavecchia, ricoverato in gravissime condizioni dopo lo schianto avvenuto sulla Sannitica, tra Marcianise e Caivano in località Pascarola, si è spento in ospedale, a causa delle gravi le lesioni riportate nell'incidente nel quale aveva già perso la vita il 38enne Nicola Rivetti, residente a Casola di Caserta.

Si aggrava, dunque, il bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto a Pascarola, come spiega Attilio Nettuno su Casertanews.it. Riccardo Izzo viaggiava a bordo della vettura guidata dal coetaneo A.D.C. quando per cause ancora in corso d'accertamento l'auto è uscita fuori strada finendo contro il guardrail. Nicola era morto nelle ore immediatamente successive mentre Riccardo era stato ricoverato in ospedale in condizioni gravissime.

La Procura di Napoli Nord ha aperto un fascicolo in cui l'unico iscritto è il 24enne A.D.C., che era alla guida dell'auto. Per il giovane, difeso dall'avvocato Ida Lanzone, l'accusa è di omicidio colposo stradale. E' agli arresti domiciliari. Una posizione che con il decesso di Riccardo potrebbe aggravarsi.