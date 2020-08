Grave incidente stradale in vacanza, muore Lello Iodice: lascia la moglie e tre figli

Raffaele Iodice, conosciuto come Lello, 50enne di Acerra, è deceduto dopo essere stato trasferito all’ospedale “Ruggi” di Salerno a causa di un grave incidente stradale avvenuto all’alba di lunedì tra Agropoli e Prignano Cilento. Noto a Camerota dove era solito villeggiare, con la moglie e i figli, era a bordo del suo furgone quando, per cause ancora in corso d’accertamento, è rimasto vittima del sinistro sulla Cilentana, come riporta SalernoToday. La zona non sarebbe coperta da telecamere di videosorveglianza.

Il ricordo di Villaggio Romano di Camerota che frequentava

"All'alba di ieri, 3 Agosto, ha perso la vita in un incidente stradale il nostro ospite, Iodice Raffaele, nei pressi di Agropoli. Persona onesta, generosa e gran lavoratore. Lascia la moglie Angela e i tre figli, Francesco, Martina e Serena. A loro ci uniamo in questo grande dolore. Addio, Lello. Continueremo a volerti bene".