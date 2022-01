La tragedia di Raffaele Cirone: la sua auto precipita per 200 metri nel vuoto

Il corpo di Raffaele Cirone, 56enne originario di Napoli e residente in provincia di Varese, è stato recuperato nel primo pomeriggio di oggi. Scomparso lo scorso 4 gennaio, la sua ricerca era terminata ieri con il tragico ritrovamento della carcassa dell'auto sulla quale viaggiava, precipitata per 200 metri da un dirupo nella zona di Lecco.

Per recuperare la vettura e la salma al suo interno è stato necessario mobilitare diverse squadre dei vigili del fuoco ed un elicottero, impegnati in quattro ore di intervento.

Lello, così tutti conoscevano Cirone, da appassionato di montagna quale era stava verosimilmente raggiungendo la zona a valle del Resegone, come aveva fatto spesso durante le settimane precedenti. I carabinieri, come riportato da LeccoToday, stanno indagando per capire se si sia trattato di una tragica fatalità o di un gesto volontario.