Grave incidente stradale nel napoletano, muore 30enne

Scontro fatale tra lo scooter su cui viaggiava e un camion. Chiusa la strada per i rilievi. Indagini per ricostruire le cause e la dinamica dell'incidente

Tragedia a Qualiano, in via Santa Maria a Cubito. Un 30enne, residente a Giugliano in Campania, è stato coinvolto in un gravissimo incidente stradale mentre era in sella ad uno scooter. Fatale lo scontro con un camion.

Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Qualiano e un'ambulanza del 118, ma per il 30enne non c'è stato nulla da fare. Chiusa la strada per i rilievi. Indagini per ricostruire le cause che hanno portato allo scontro tra scooter e camion.