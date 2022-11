Tragico schianto in scooter, muore 15enne: ferita gravemente la fidanzatina

Incidente stradale a Pozzuoli in via Raimondo Annecchino in direzione Arco Felice. Uno scooter si è scontrato con un'automobile per motivi da accertare. Il bilancio è drammatico: il 15enne, residente nel Rione Toiano alla guida del mezzo a due ruote, è morto sul colpo. Ferita gravemente anche la fidanzatina minorenne.

E' stata trasportata in ospedale dove è ricoverata in prognosi riservata.

La ricostruzione dell'incidente è al vaglio degli inquirenti. Sul posto per i rilievi è giunta la polizia Locale di Pozzuoli.