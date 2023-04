Incidente stradale, muore Ciro Fusco alla guida di una 500

Incidente stradale ieri pomeriggio a Portici. Ciro Fusco, 54 anni, è morto per lo schianto sul cavalcavia in via provinciale delle Botteghelle a Portici.

Era sulla sua Fiat 500 quando un minivan avrebbe invaso la corsia sulla quale viaggiava l'utilitaria. Lo scontro è stato molto violento e per Fusco non c'è stato niente, le ferite riportate erano troppo gravi.

Ferito, invece, il conducente 34enne del minivan. E' stato trasportato dal 118 all'ospedale del Mare. Le sue condizioni di salute non destano preoccupazione.