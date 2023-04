Tragico schianto sulla Statale: morto un giovane poliziotto

Dramma sulla Statale 7bis Nola-Villa Literno, nel territorio di Villa Literno, dove nella tarda serata di ieri un poliziotto 37enne ha perso la vita. Fabio D'Alessio, residente a Marano di Napoli, in servizio presso la Questura di Napoli, era alla guida della sua moto quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato.

Immediati sul posto sono intervenuti i soccorsi con un'ambulanza, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Sono stati invani, infatti, i tentativi dei medici giunti sul posto. Le indagini per chiarire la dinamica dei fatti sono affidate ai carabinieri di Villa Literno. Al momento sembra che nessun altro veicolo sia rimasto coinvolto nell'incidente. Sul corpo del poliziotto, intanto, è stata disposta l'autopsia.