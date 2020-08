Scontro tra auto e moto, muore 22enne: donna incastrata tra le lamiere ricoverata al Cardarelli

Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri, a Polla, sulla Strada Statale 19, dove un ragazzo di 22 anni, Pietro Lupo, originario di Pertosa, è deceduto, come riporta SalernoToday. Il giovane era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un’automobile (Fiat Bravo) con a bordo una coppia di Caggiano. Nella caduta sull'asfalto il giovane ha riportato gravi ferite, spirando poco dopo nell'ospedale più vicino dal luogo del sinistro stradale.

La donna seduta al lato passeggero dell'automobile è rimasta bloccata nell’abitacolo ed è stata liberata, successivamente, dai vigili del fuoco. Trasportata al Cardarelli è ricoverata in prognosi riservata. Ferite lievi invece per il marito della donna.

I soccorsi

Non è finita qui, un medico intervenuto ha accusato un arresto cardiaco ed è stato condotto al nosocomio di Eboli. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro ed accertarne le responsabilità.