La tragedia dopo l'incidente: Pietro si spegne al Cardarelli a 19 anni

Una tragedia, conclusasi al Cardarelli di Napoli stamane Un 19enne di Alife, comune dell'alto casertano, è morto stamane nel nosocomio partenopeo dopo 9 giorni di lotta tra la vita e la morte.

Il ragazzo, che si chiamava Pietro Gentile, era in ospedale in seguito ad un violento incidente stradale avvenuto lo scorso 12 ottobre.

Nell'occasione uscì di strada e si schiantò contro un albero. Momenti drammatici, con la sua auto che prese fuoco, poi l'intervento dei pompieri e la corsa in ospedale. Dove per i medici non è stato possibile, nonostante gli sforzi, fargli salva la vita.