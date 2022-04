Terribile incidente stradale in piazza Garibaldi nel giorno di Pasqua. Un uomo, alla guida di un'auto, si è scontrato con un'altra vettura frontalmente per cause da accertare.

Non viene escluso un possibile malore all'origine dell'incidente mortale.

Traffico in tilt per diverse ore in piazza Garibaldi nel pomeriggio di Pasqua.