L'auto si schianta contro il guard rail, muore 20enne: feriti i suoi tre amici

Pasquale Somma, 20enne di Saviano, è morto in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto sulla statale 162, all'altezza di Pomigliano. La vettura sulla quale era a bordo, una Renault, si è schiantata contro il guard rail. Per Somma non c'è stato nulla da fare a causa dell'impatto violentissimo, mentre i suoi amici, tutti residenti tra Nola e Cicciano, sono rimasti feriti. Pasquale giocava a calcio come portiere nel Cimitile calcio.

"Il Presidente unito alla Dirigenza Granata, si associano al commiato per la triste e prematura scomparsa del giovane calciatore Pasquale Somma. L'intera Compagine Granata esprime le proprie Sentite Condoglianze alla Famiglia. Buon Viaggio R.I.P. Pasquale Somma ti accolga Dio in Paradiso", è il post di cordoglio del Cimitile calcio 1966.

Problema sicurezza

”La morte di un ragazzo di appena 20 anni e il ferimento di suoi tre coetanei a epilogo di un incidente sulla Statale 162, deve farci riflettere sul livello di sicurezza di un’arteria sulla da anni continuiamo a contare troppe vittime. È evidente che le opere realizzate per la ripavimentazione di tratti della Statale non bastano ancora a porre un freno quella che negli anni scorsi si è tramutata in un’autentica mattanza. In attesa che siano ricostruite le cause del drammatico schianto, sto valutando iniziative istituzionali per riaccendere i riflettori sulla pericolosità di un’arteria percorsa ogni giorno da migliaia di automobilisti. Alla famiglia di Pasquale Somma, il giovane che ha perso la vita nell’incidente dell’altra notte, originario di Saviano e talentuoso giocatore del Cimitile Calcio, vanno le mie condoglianze e la mia vicinanza”. Lo dichiara il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino, all’indomani dell’incidente stradale verificatosi sulla Statale 162.