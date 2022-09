Violento scontro tra auto e moto: Pasquale muore a 20 anni

Lutto a Ercolano per la morte del giovane Pasquale Marsei. Il 20enne, poco dopo mezzanotte, era in sella alla sua moto quando, per cause in via di accertamento, ha impattato contro un’auto guidata da un 23enne di Somma Vesuviana. Pasquale è stato subito soccorso e trasferito dal 118 all’ospedale Maresca di Torre del Greco dove è deceduto verso le 5.30. Sul fatto indagano i Carabinieri.

Intanto, la notizia è giunta in città gettando nel dolore l'intera comunità. Tra i tanti messaggi di cordoglio c'è anche quello del sindaco Ciro Buonajuto: "La giovane vita di un nostro concittadino, Pasquale Marsei, è stata spezzata a causa di un fatale incidente avvenuto stanotte a Corso Resina. Una notizia che lascia tutti sgomenti e che colpisce dritto al cuore della nostra comunità. Esprimo tutta la mia vicinanza e quella della nostra comunità ai familiari di Pasquale, agli amici ed a tutti coloro che gli hanno voluto bene.

Come Amministrazione siamo da sempre impegnati in prima linea per garantire la sicurezza stradale; con il Comandante della Polizia Locale, già da diverse settimane, abbiamo intensificato i controlli sul territorio, e e nella sola giornata di ieri sono stati elevati decine verbali per eccesso di velocità. Ma siamo consapevoli che questo non basta, che bisogna fare di più, che tutti insieme dobbiamo fare di più. Mi rivolgo a tutti, soprattutto ai più giovani: bisogna prestare attenzione ed essere responsabili alla guida, affinché ciò che è accaduto stanotte non abbia a ripetersi mai più".