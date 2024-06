Morto a 15 anni per un incidente in scooter: la vittima è Paky Esposito

Pasquale Esposito, 15 anni, percorreva con il suo scooter via Giovanni Pascoli ad Arpino di Casoria, in provincia di Napoli, quando il mezzo a due ruote ha terminato la sua corsa contro due auto parcheggiate. Vani i soccorsi, per il giovane non c'è stato nulla da fare.

Sul corpo di Paky, come era chiamato affettuosamente dagli amici, dovrebbe essere effettuata l'autopsia. La salma è stata infatti sequestrata su disposizione dell’Autorità giudiziaria e trasferita nell’ospedale di Giugliano in Campania.

Troppe vittime giovanissime

Si tratta dell'ennesimo grave incidente che colpisce giovanissimi nel napoletano nelle ultime settimane, dopo i casi di Antonio Milo a Scampia e Arcangelo Riposo a San Giuseppe Vesuviano.