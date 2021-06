Addio Pasquale: è la vittima del tragico incidente a Qualiano

Pasquale di Guida aveva 30 anni. È morto all'alba di oggi in via Santa Maria a Cubito nell'impatto tra il suo scooter ed un camion

Si chiamava Pasquale di Guida e aveva 30 anni, il ragazzo morto stamattina in un tragico incidente avvenuto a Qualiano.

Il 30enne era in sella ad uno scooter, un Beverly. È rimasto ucciso nello schianto con un camion, impatto la cui dinamica non è stata al momento ancora chiarita. L'incidente è avvenuto verso le 5, in via Santa Maria a Cubito.

Pasquale di Guida era nato a Villaricca e residente a Marano. L'intervento del 118 non ha potuto fargli salva la vita, e la sua salma è stata trasportata per l'autopsia all'ospedale di Giugliano.

Sono in corso indagini, da parte dei carabinieri, per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto.