Tragedia sull'Asse Mediano, scende dall'auto per un guasto meccanico e muore travolto

Grave incidente sull’Asse Mediano sulla Nola-Villa Literno. Pasquale d’Agostino, 45 anni, originario di Sant’Antimo, è morto. Aveva accostato l'auto sulla quale viaggiava sul lato destro della strada a scorrimento veloce per un guasto meccanico.

Sceso dalla vettura però è stato travolto da un'auto che non ha fatto in tempo ad evitarlo. Traffico in tilt per ore per le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata.

La vittima lavorava presso un noto autolavaggio e la sua dipartita ha lasciato tutti senza parole.