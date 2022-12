Si ribalta offshore al largo del porto di Baia, morto 35enne

Una tragedia si è verificata questa mattina a Bacoli. Al largo del porto di Baia, in seguito al ribaltamento di un catamarano offshore, ha perso la vita il 35enne puteolano Pasquale Corsaro.

Insieme a lui è rimasta ferita un'altra persona, un secondo giovane che è stato trasferito presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per accertamenti.

I due stavano, per conto di un cantiere nautico, provando il natante. Pare questo si sia ribaltato – per motivi ancora da accertare – ad alta velocità: numerosi i testimoni che, dal porticciolo di Baia, hanno potuto assistere alla scena. Una barca privata che era in zona ha poi prestato i primi soccorsi e chiamato la guardia costiera.

“Oggi ci ha lasciati uno dei migliori – scrivono dei colleghi – In uno sfortunato incidente avvenuto fuori al porto di Baia… Un amico ,un collega ed un fratello Pasquale Corsaro”.

Le indagini sono condotte dalla Capitaneria di Porto di Pozzuoli che ha sequestrato il catamarano.