Tragico schianto per Pasquale che muore a 15 anni: a giorni avrebbe festeggiato il compleanno

Lutto a Pozzuoli per la tragica morte di Pasquale Ciarelli il 15enne rimasto coinvolto in un grave incidente nella notte tra domenica e lunedì. Con lui c'era anche la giovane fidanzatina che ora versa in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria delle Grazie. I due, secondo una prima ricostruzione, stavano viaggiando in sella a uno scooter quando si sono scontrati con un'automobile. Immediati i soccorsi, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare.

Lo schianto mortale è avvenuto in via Raimondo Annecchino; sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale che indagano sul fatto. L'impatto, avvenuto in direzione Arco Felice, forse per un sorpasso azzardato, è stato tremendo. La notizia è arrivata subito in città e l'intera comunità si stringe - in queste ore - alla famiglia di Pasquale che tra pochi giorni avrebbe compiuto 16 anni. Tanti i messaggi anche sui social, così come sono tante le preghiere innalzate per la salute della giovane ragazza.