Tragico incidente sulla A1: operaio napoletano muore in un tamponamento

Un operaio di Napoli è morto ed un collega in gravi condizioni: questo il bilancio del drammatico incidente stradale che si è verifcato questa mattina sulla A1, al chilometro 632, nel tratto compreso tra i caselli di Frosinone e Ceprano in territorio del comune di Pofi.

Secondo le prime ricostruzioni, un furgone con a bordo due uomini ed un mezzo pesante sono rimasti coivonlti nell'incidente, con il tip che avrebbe - appunto - tamponato il furgone. Nel violento schianto ha perso la vita un passeggero dello stesso furgone, un 50enne residente a Napoli mentre l'autista è stata trasportato in codice rosso al 'Fabrizio Spaziani' di Frosinone. Illeso, invece, il conducente del tir.

Sul posto sono intervenuti oltre che gli agenti della Polizia Stradale in A1 anche l'Ares 118 ed i Vigili del Fuoco. In poco tempo si sono formate delle lunghe code in direzione Napoli ma anche in direzione Roma in quanto il materiale trasportato dal tir ha invaso la carreggiata opposta.