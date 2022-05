Tragico incidente stradale, muore l'architetto Nicola Stellato

Un motociclista di 64 anni, Nicola Stellato, è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto stamattina nella zona Asi ad Acerra. L'architetto, ex consigliere comunale Pd di Acerra, era bordo di uno scooter nei pressi dell' ex stabilimento della Montefibre, quando per cause ancora da accertare ha perso il controllo del veicolo perdendo la vita.

Vano il trasporto al Cardarelli, dove era giunto in condizioni già critiche. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di coloro che avevano conosciuto Stellato, molto stimato sia nel campo professionale che nell'attivismo politico.