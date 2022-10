Tragico schianto nella notte: Nicola muore a 38 anni

La vittima del tragico incidente che si è verificato sulla Sannitica questa notte è Nicola Rivetti. I carabinieri della stazione di Caivano sono intervenuti lungo la strada dove un’auto è finita contro il guardrail. Tre le persone a bordo.

Alla guida un 24enne, trasportato in ospedale a Frattamaggiore. Non è in pericolo di vita. Per il primo passeggero, classe '98, ricovero in ospedale in prognosi riservata: è in pericolo di vita.

Nulla da fare per il secondo passeggero, Rivetti, morto sul colpo per le gravi lesioni riportate. Immediati i soccorsi del 118 e l'intervento dei vigili del fuoco, ma purtroppo per il classe '84 non c'è stato nulla da fare.