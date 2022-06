Tragico schianto in moto: Nicola muore dopo cinque giorni di agonia al Cardarelli

Nicola Della Volpe, 29 anni, è morto all'ospedale Cardarelli di Napoli dove era ricoverato a seguito di un tragico incidente stradale. La tragica notizia ha sconvolto la comunità di San Marcellino, in provincia di Caserta, nel bel mezzo dei festeggiamenti patronali.

Il 29enne, come riporta CasertaNews, era in sella alla sua moto venerdì scorso in via Lazio quando è stato coinvolto nell'incidente.. Troppo gravi le ferite, nonostante il ricovero all'ospedale Cardarelli di Napoli e la rimozione della milza non è riuscito a regalare un nuovo sorriso ai propri genitori. Era il titolare del ristorante 'Brigata 41' tra San Marcellino ed Aversa, la mamma è una insegnante molto stimata. Tifosissimo del Milan, aveva festeggiato con gli amici lo Scudetto prima del tragico incidente.

La città piange un suo giovane figlio, rabbia e disperazione per tutti. "Non doveva andare così, sei volato via troppo in fretta". Lascia un figlio piccolo.