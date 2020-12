Sangue sulle strade alla Vigilia di Natale: muore motociclista

Zona rossa in tutta Italia, divieto agli spostamenti non necessari, eppure si continua a morire lungo le strade. Non sempre lockdown è sinonimo di maggiore sicurezza.

Accade a Napoli, nel primo pomeriggio intorno alle 15.00 in corso San Giovanni. Incidente triplice che coinvolge due autovetture e un motociclo che percorreva la strada a velocità sostenuta. Una delle vetture, una Fiat Panda, nel tentativo di superare il motociclo ha impattato frontalmente contro un'altra auto.

Non c'è stato nulla da fare per il motociclista, un 48enne trasportato d'urgenza dall'ambulanza intervenuta sul posto all'ospedale del Mare, dove è stato registrato il decesso. Sul posto a supporto della pattuglia della Municipale immediatamente intervenuta è giunta poco dopo anche una pattuglia del Reparto Infortunistica Stradale sempre della PM.