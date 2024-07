Sbatte contro un palo dell'illuminazione pubblica: muore 23enne

I carabinieri della stazione di Piano di Sorrento sono intervenuti a via Alberi a Meta di Sorrento.

Poco prima e per cause ancora in corso di accertamento un 23enne a bordo del proprio scooter perdeva il controllo del mezzo impattando contro un palo dell’illuminazione pubblica.

La giovane vittima, Mario Castellano, è stata trasferita nell’ospedale di Sorrento dove è deceduta per le gravi ferite riportate nell'incidente.