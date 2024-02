Un morto e due feriti nell'incidente stradale, la vittima è un giovane calciatore di 22 anni

La Fiat 500 percorre Casalnuovo, quando all'altezza di via Tavernanova accade l'imponderabile. Il conducente perde per ragioni da accertare il controllo del veicolo che si ribalta. Le conseguenze sono tragiche. Maurizio Napolitano, 22enne, muore sul colpo. Feriti gravemente il giovane alla guida, di 23 anni ed un 24enne, tutti residenti a Cicciano. I due ragazzi sono stati trasportati d'urgenza all’ospedale di Nola e sono ricoverati in prognosi riservata. L'auto è stata sequestrata. Sia documenti di circolazione che assicurazione risultano in regola. Indagini in corso per chiarire dinamica. La salma di Napolitano è stata portata al Secondo Policlinico per l'autopsia.

Cicciano in lutto. I messaggi di cordoglio per la morte di Napolitano

È il tempo del dolore a Cicciano. Tutta la cittadina della Città Metropolitana di Napoli piange per la tragedia che ha visto coinvolti i tre giovanissimi. Sono tanti in queste ore i messaggi di cordoglio in particolare per Andrea Napoli. "La Cicciano Calcistica piange un nostro fratello Maurizio ci stringiamo forte alla famiglia Napolitano/Pagano, Condoglianze da parte del presidente e di tutto lo staff tecnico e societario", scrive in una nota l'Asd Cicciano.

"Ciao Maurizio ti ho visto crescere sei un ragazzo educato rispettoso pieno di gioia non ho parole per la brutta notizia un abbraccio forte alla famiglia. Ragazzi vi voglio bene mi stringo forte a voi", scrive invece sui social Massimo, un amico di famiglia.