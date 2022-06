Tragico incidente in moto: Massimo è morto dopo un mese di agonia

Lutto a Somma Vesuviana per la morte di Massimo Venditti. Il 43enne è venuto a mancare dopo oltre un mese di coma. Lo scorso 23 maggio Massimo era in sella alla sua amata moto quando - per cause ancora non note - ha sbandato ed ha perso il controllo del mezzo.

All'arrivo dei soccorsi le sue condizioni apparvero subito gravi e i medici decisero per il ricovero all'ospedale del Mare di Napoli. Nel nosocomio partenopeo Massimo è stato messo in coma farmacologico e gli è stato amputato un piede. I medici le hanno tentate tutte per salvarlo, ma purtroppo ieri ne hanno dovuto dichiarare il decesso.

La notizia della sua morte è arrivata subito in città. Sono tanti i messaggi per lui, anche sui social. Tra questi, anche quello del sindaco Salvatore Di Sarno: "Ciao Massimo! Esprimo la piena vicinanza di tutta la comunità alla famiglia. Ti abbiamo sempre apprezzato per i tuoi valori, ora sei tu che da lassù puoi pregare per noi".