Scooter contro palo pubblico, la vittima è Mario Castellano: "Ragazzo buono e gioviale"

"Mario, un ragazzo d’oro, gioviale e buono. Fra qualche giorno avrebbe dovuto festeggiare il compleanno e partecipare ad un evento che aveva contribuito a realizzare. Invece ci ritroviamo senza parole nel ricordare il suo sorriso e la sua gioia di vivere. Il Comitato organizzatore di “Arte & Orto” mi ha comunicato che l’evento, in programma dal prossimo 21 luglio, è stato annullato. Mario e la sua famiglia sono stati sempre dei pilastri per questa manifestazione e per quanto di bello veniva organizzato nel borgo, che oggi ha perso uno dei suoi figli", scrive Peppe Aiello, sindaco della Città di Vico Equense, per ricordare Mario Castellano, il suo concittadino scomparso oggi in un incidente stradale.

Scooter contro un palo pubblico

Mario Castellano percorreva via Alberi a Meta di Sorrento quando ha perso il controllo dello scooter impattando contro un palo dell’illuminazione pubblica. Vani i soccorsi e il trasporto nell’ospedale di Sorrento, il 23enne è deceduto per i politraumi riportati nel sinistro stradale.