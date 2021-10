Tragedia nella notte: Mario perde la vita a 17 anni

Lutto a Barra per la morte di Mario Ambrosiano. Il giovane, appena 17enne, è morto questa notte dopo un tragico incidente. Mario era in sella ad uno scooter con un amico quando sono stati travolti - per cause ancora da accertare - da un'auto. L'impatto è stato tremendo e sembra che il motorino con i due giovani sia andato a sbattere contro alcuni paletti.

Immediati i soccorsi del 118, ma purtroppo per Mario non c'era già più niente da fare: il giovane, purtroppo, è arrivato già privo di vita in ospedale. Non è grave, invece, il conducente dello scooter. Intanto, una pioggia di messaggi per Mario ha invaso i social. Uno di questi recita: "Hai spento tutta Barra, ti ricorderò con il tuo grande sorriso. Sei l’angelo più bello”.