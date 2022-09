In moto va schiantarsi contro un trattore: Mariano muore a 38 anni

È andato a sbattere con la sua moto contro un trattore e l'impatto gli è stato fatale. È morto così il 38enne Mariano Industria, ucciso da un incidente avvenuto ieri pomeriggio, 3 settembre. Lo scontro si è verificato a Piazzolla sul Brenta, in provincia di Padova, lungo la strada provinciale 92. A bordo di una Yamaha 600, ha sbattuto contro un trattore. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara.

Il giovane napoletano viveva con la sua famiglia a San Pietro in Gu. Lascia la moglie Denise e tre figli. Si era trasferito nel padovano per lavoro ma quando poteva tornava a Napoli. Appassionatissimo di calcio, era un tifoso azzurro, passione che divideva con quella per le moto. Era riuscito a comprarne una solo due mesi fa. La notizia è stata data da Padova Oggi.