Schianto mortale a Licola, Marco aveva 25 anni. Gravi due dei quattro feriti

Si chiamava Marco Merone ed aveva 25 anni l'ennesima vittima della strada, tra Napoli e il suo hinterland.

Il giovane, appassionato di calcio, abitava a Pozzuoli con i genitori che gestiscono un’attività all’ingrosso di bibite nella ai Fusaro, Bacoli.

Merone è finito sul colpo, all'alba di ieri, dopo un frontale in via Salvatore Nullo, a Licola di Giugliano. Erano le 5.15. Guidava la sua Renault Clio in compagnia di un’amica. La loro vettura si è schiantata contro una Fiat Panda con a bordo altri due ragazzi. Le altre quattro persone sono rimaste ferite, due gravi gravemente, ovvero la 18enne in macchina con Merone e un altro ragazzo dell'altra macchina. In particolare la ragazza è stata trasferita dal Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli al Cardarelli dove si trova in prognosi riservata.

I soccorsi

I boati dell'impatto e dell'esplosione avevano fatto scendere di casa molti residenti, che hanno prestato i primi soccorsi. Poi sono arrivate quattro ambulanze e i vigili del fuoco.

Una "scena apocalittica", quella che si sono ritrovati davanti i soccorritori. Lo ha raccontato Manuel Ruggiero del 118, uno dei primi ad essere lì. Il serbatoio della Panda, alimentata a gas, è esploso. Intanto il corpo senza vita del 25enne giaceva a terra sull'asfalto, catapultato via dalla vettura che guidava e poi probabilmente investito o dall'una o dall'altra macchina.

Le indagini

Sulla vicenda sta indagando la compagnia di Giugliano dei carabinieri. Le ipotesi sono quelle legate alla movida: alta velocità, abuso di alcol, un colpo di sonno di un conducente o dell'altro.

Intanto il corpo del 25enne verrà sottoposto ad autopsia, ed entrambe le vetture sono state sequestrate.

Soltanto pochi giorni fa erano deceduti i 21enni Emanuele Svolazzo e Giuseppe Capodanno, il primo in via Manzoni a Giugliano e il secondo sull’asse mediano.