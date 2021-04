Incidente stradale, muore 31enne: era a terra sulla carreggiata

Incidente stradale mortale sulla statale 162 all'altezza di Pollena Trocchia, in direzione Cercola. La vittima è un 31enne, Mariano Califano, residente a Volla. Il giovane viaggiava in moto quando per cause ancora da accertare è stato coinvolto nell'incidente che gli ha strappato la vita. E' stato trovato sulla carreggiata ormai senza vita, rendendo vano il soccorso di un'ambulanza del 118 giunta sul posto dopo essere stata chiamata

Sul caso indagano i carabinieri.