Marcello, giovane padre travolto e ucciso da un'auto pirata: si costituiscono in due

Sono di Torre Annunziata, entrambi con precedenti. Si sono costituite le persone nel Suv che la notte di venerdì scorso ha travolto ed ucciso, a Scafati, il 22enne Marcello Panariello. Sullo scooter con lui c'era anche S., suo amico 19enne, che al momento lotta tra la vita e la morte in ospedale.

Il conducente dell'auto pirata e chi era a bordo con lui non si sono fermati a prestare soccorso. Prima la vettura si è allontanata, poi è stata abbandonata sul ciglio della strada per una fuga a piedi. Un mezzo che era peraltro stato rubato pochi giorni prima a Cava de' Tirreni.

Dopo una notte ed un giorno i due occupanti della vettura si sono presentati, domenica, dai carabinier di Torre Annunziata per ammettere le proprie responsabilità. Sono indagati per omicidio stradale, omissione di soccorso e riciclaggio.

In questi giorni verrà eseguita l'autopsia sul corpo della vittima Panariello, poi la salma sarà restituita ai familiari per i funerali. Marcello Panariello aveva una compagna della sua stessa età e due figli piccoli. È grande il cordoglio a Scafati per quanto accaduto.

Così il sindaco, Cristoforo Salvati: “ Non si può morire a 22 anni perché è innaturale che un papà e una mamma debbano vivere una tragedia così grande. Scafati perde un suo figlio e la tua morte deve essere una testimonianza per noi tutti sul valore della vita”.