Tragico incidente stradale, muore incastrato sotto ad un camion: la vittima aveva due figli

Ha detestato sgomento l'incidente stradale verificatosi ieri in via San Rocco a Marano di Napoli. Un uomo alla guida del proprio scooter si è scontrato con un camion finendo schiacciato sotto le ruote del mezzo pesante.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La vittima è un cittadino 40enne Srilankese che lavorava da tempo in città come badante. Aveva due figli. Intanto sono stati fatti tutti i rilievi e gli esami necessari per stabilire le responsabilità del tragico sinistro stradale.