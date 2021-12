Tragedia a Ischia, 17enne muore in un incidente stradale

Grave incidente stradale a Ischia sulla Litoranea in direzione Forio per Manuel Calise. Il 17enne era in sella al suo scooter quando si è scontrato per ragioni da accertare con una vettura.

Il corpo del giovane è stato sbalzato sulla scogliera che costeggia la strada all'altezza di Lacco Ameno. E' deceduto sul colpo. Distrutti scooter e automobile.

Sul luogo dell'incidente sono accorsi carabinieri, polizia e viglii del fuoco.

Cordoglio

"Tutta la comunità scolastica del Liceo Statale Ischia abbraccia forte i genitori, i familiari e i compagni di classe di Manuel Calise. Una giovane vita recisa nel fiore dei suoi anni lascia tutti senza parole. Preghiamo per lui. Che la terra ti sia lieve Manuel", scrivono su Facebook i compagni di classe.

"Sei sempre stato il benvenuto a casa nostra, con la Tua innata educazione e quella gradevolissima, silente ironia dal sorriso contagioso stampato in volto. Da oggi, inquilino privilegiato del nostro cuore straziato e incredulo. Ciao Wagliò! Manuel Calise", è il post di cordoglio di Davide.