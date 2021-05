Scontro tra auto e camion: muore giovane pasticciere napoletano

Immediati i soccorsi, ma per la vittima dello schianto non c'è stato nulla da fare

Luigi Vista, 22 anni, stava rientrando a casa dal lavoro quando ha perso la vita in un tragico incidente stradale. La tragedia è avvenuta ieri a San Maurizio di Reggio Emilia intorno alle 12.35. Immediati i soccorsi degli operatori del 118, ma una volta estratto dalle lamiere della macchina del padre per lui non c'è stato nulla da fare.

Il 22enne pasticciere, stando alle prime ipotesi avanzate dagli inquirenti, potrebbe aver perso il controllo dell’auto e aver invaso la corsia opposta, proprio nel momento in cui transitava un mezzo pesante. Dinamiche e cause dello scontro, frontale, sono però ancora tutte da accertare. Sul posto sono giunti anche gli uomini della Polizia municipale e i Vigili del Fuoco che hanno estratto il corpo del giovane dalle lamiere accartocciate dell'auto.