Tragico incidente tra scooter: morto un 26enne e tre feriti gravi

Una tragedia si è consumata stanotte sulle strade di Torre Annunziata. Un grave incidente stradale ha tolto la vita al 26enne, Luigi Gara. Il suo scooter ha impattato contro un altro motorino lungo via Caracciolo, nella zona portuale cittadini. Sono gravi gli altri tre centauri coinvolti nello scontro.

Si tratta della ragazza che era con lui sul mezzo che è ricoverata in gravi condizioni. È gravissima anche la situazione degli altri due ragazzi che viaggiavano a bordo dell'altro scooter. Uno è ricoverato all'ospedale Cardarelli, l'altro all'ospedale del Mare, in coma e in prognosi riservata.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 2 e 30. Non ancora chiara la dinamica dell'incidente su cui stanno lavorando gli agenti del commissariato oplontino. Il 26enne è morto poco dopo la corsa in ospedale.

Si ferma la campagna elettorale

Il candidato sindaco del centrosinistra Corrado Cuccurullo, dopo aver appreso della notizia, ha dichiarato: “Mi stringo, unitamente alla mia coalizione, al dolore che ha sconvolto i familiari dei giovani coinvolti nel tragico incidente stradale della scorsa notte che colpisce la nostra intera comunità. Nel rispetto di questo profondo dolore è annullata la manifestazione di chiusura della nostra campagna elettorale, prevista per oggi alle 20,30 in Villa Comunale”.