Incidente stradale a Pozzuoli, in via Provinciale Lucrino Averno. Fatale lo scontro frontale tra due automobili. Andrea Fuso, 68 anni, ha perso la vita sul via Italia. sulla sua Renault Kangoo. Ferite lievi per il 40enne che era a bordo dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro.

Vani i tentativi di soccorso del 118. Sul posto anche la polizia municipale.per i rilievi di rito.