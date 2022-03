Auto ribaltata e finita fuori dalla carreggiata: addio al giovane calciatore

Una settimana di agonia prima che il suo corpo si arrendesse. Non ce l'ha fatta Luca Solimeno, il giovane calciatore originario di Torre Annunziata, morto a seguito di un incidente stradale. Il 25enne è stato stroncato da un arresto cardiaco la scorsa notte. Lo scorso sabato era rimasto vittima di un incidente insieme a un amico di 22 anni. Lo scontro avvenne a Marchiano della Chiana, in provincia di Siena.

I due ragazzi vennero estratti dall'auto su cui viaggiavano. La vettura si era ribaltata ed era uscita fuori strada. Disperata la corsa all'ospedale Le Scotte per provare a salvargli la vita. La sua lotta è durata una settimana, oltre non ce l'ha fatta. Solimeno viveva in Toscana dove giocava a calcio. Era cresciuto nell'academy dell'Arezzo per poi passare al Guazzino e alla Virtus Asciano in seconda categoria. Grande dolore nella sua comunità d'origine, quella torrese.