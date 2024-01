Non ce l'ha fatta Kamel Aissa il 72enne residente a Barano investito ad Ischia in via Fondo Bosso. L'uomo era stato investito da uno scooter guidato da un 18enne, finito anch'egli in ospedale.

Per l'anziano, noto meccanico isolano, trasferito d'urgenza presso il nosocomio di Lacco Ameno, sono state vane le cure. Lascia la moglie e la figlia.

Disposto il sequestro della salma per eventuali accertamenti.