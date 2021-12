Investito da un pirata della strada sulle strisce pedonali: Adrien Olmo muore a 27 anni

Adrien Olmo, 27 anni, è stato travolto e ucciso da un pirata della strada mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Miano (Porta Piccola). Il giovane, originario della zona, è stato trasportato d'urgenza al Cardarelli, ma le ferite riportate nell'incidente stradale erano troppo gravi. Gli agenti intervenuti sul posto hanno raccolto le testimonianze dei testimoni oculari, al fine di rintracciare il pirata della strada che non ha prestato soccorso ad Adrien dopo averlo investito.

Omissione di soccorso

"La Municipalità tutta si stringe al dolore della famiglia Olmo per la tragica perdita del figlio coinvolto nell’incidente stradale di Via Miano causata da pirati delle strada e tuttora ricercati per omissione di soccorso . R.i.P Adrien"., scrive in una nota la III Municipalità di Napoli. Il papà lavorava infatti proprio nella segreteria della ex Circoscrizione Stella-San Carlo all’Arena.