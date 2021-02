Incidente in autostrada: muore investito da un tir su una piazzola di sosta

Un tragico incidente è avvenuto su una piazzola di sosta lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli. Questa mattina intorno alle 7 una persona è stata investita da un mezzo pesante nel tratto tra Villa Literno e Acerra Afragola in direzione di Napoli. Probabilmente la vittima si era fermata nella piazzola per un problema all'auto quando è sopraggiunto il mezzo pesante.

La dinamica non è chiara, su questa come su altri dettagli dovrà fare luce la Polizia stradale che è subito intervenuta sul posto. Secondo la nota diramata da Autostrade per l'Italia sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. Attualmente si registra 1Km di coda all'altezza del km 747,8 dove è avvenuto l'evento.

Per aggiornamenti CASERTANEWS