Travolto e ucciso da un'auto sul marciapiede: Christian oggi avrebbe 4 anni

Manifestazione in ricordo del piccolo Christian travolto e ucciso sotto casa da un’auto fuori controllo, lo scorso 25 giugno, in via Ronchi dei Legionari a Fuorigrotta. Il bimbo, che ieri avrebbe compiuto 4 anni, era sul marciapiede con la mamma e il fratellino, in attesa di una parente per recarsi al mare.

Oggi, nella ricorrenza della nascita del bambino scomparso, la famiglia si è riunita ed è scesa in strada per manifestare e chiedere giustizia. Ciro Carezza, il papà di Christian, ha lasciato un regalo per il figlio sul luogo della tragedia .Alla manifestazione ha partecipato anche il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che ha depositato fiori sul marciapiede.

A sei mesi di distanza dall'incidente mortale, i genitori del piccolo chiedono giustizia e che i magistrati si attivino affinchè vengano riconosciute celermente le responsabilità di chi ha provocato la morte di Christian.