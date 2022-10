Uomo investito da un pirata della strada: morto durante la corsa in ospedale

Questa notte i carabinieri della stazione di Arpino di Casoria sono intervenuti a via Tenente Vincenzo Formicola per un investimento pedonale. Un 64enne del posto sarebbe stato investito da un motociclo guidato da uno sconosciuto, poi fuggito senza prestare soccorso.

L’uomo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Frattamaggiore ma purtroppo è morto per le gravi lesioni riportate. Indagini in corso per chiarire dinamica e identificare l’investitore.