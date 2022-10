Investito e lasciato in strada a morire: si consegna l'uomo alla guida della moto

Ieri sera un 45enne di Casoria si è presentato nella caserma della locale stazione (Arpino di Casoria) dichiarando di essere il responsabile dell’investimento di un 64enne in via Tenente Vincenzo Formicola, che ha provocato la morte dell'anziano in ospedale per le gravi ferite riportate. Il 45enne era fuggito via senza prestare soccorso.

E' stato arrestato e su disposizione dell’autorità giudiziaria sottoposto ad esami tossicologici ed alcolemici. Ora è in attesa di giudizio e deve rispondere dei reati di omicidio stradale e fuga del conducente in caso di omicidio stradale.