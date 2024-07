Violento scontro nei pressi del cimitero: 64enne muore dopo diverse ore di agonia

Purtroppo è morta una delle persone rimasta coinvolta, venerdì scorso, nell’incidente avvenuto a Caivano, in via Caruso, nei pressi del cimitero di Pascarola. Uno dei feriti, infatti, è morto all’ospedale Cardarelli di Napoli dopo diverse ore di agonia. Inutili tutti i tentativi dei medici di tenerlo in vita.

La vittima, 64 anni, era a bordo del suo Apecar quando - per cause ancora da accertare - si è scontrata con una utilitaria. Il 64enne, anocora vivo, venne estratto dalle lamiera del suo mezzo grazie all'intervento dei vigili del fuoco.

Immediato il trasporto in ospedale, ma purtroppo nella giornata di sabato il suo cuore ha smesso di battere. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche una terza auto. Sulla tragedia indaga la polizia municipale.