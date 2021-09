Tragedia sulla pista dei Go-kart: muore 27enne

Un 27enne era alla guida di un veicolo sulla pista dei Go-Kart di via Sarno Palma quando ha perso la vita, probabilmente a causa di un malore. Il giovane di Saviano era nell'impianto di Grazzanise nel casertano con alcuni amici quando si è verificata la tragedia.

Vani i tentativi di rianimazione del personale del 118 giunto sul posto per tentare di salvargli la vita. Accertamenti per stabilire le cause del decesso del 27enne.