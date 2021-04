Giuseppe Somma muore in un incidente stradale: proclamato il lutto cittadino

"Una vera perla rara di educazione, volontà, da un sorriso magico e occhi profondi, oggi hai ghiacciato il sangue, un assurdo momento fatale ...dai tanta tanta forza ai tuoi cari, la tua fidanzata i tuoi amici", è uno dei tanti messaggi pubblicati sui social da coloro che hanno conosciuto Peppe Somma, il 27enne che ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri in via Cuma a Bacoli. Il giovane, grande appassionato di motori, viaggiava in moto quando, per motivi ancora da accertare, si è scontrato con un'automobile. Sebbene indossasse il casco non c'è stato nulla da fare. L'impatto, con la vettura che si immetteva da via Fusaro, avvenuto a pochi passi dalla sua abitazione, è stato troppo violento. Forte la commozione all'arrivo dei parenti del giovane sul luogo dell'incidente. Disposto il sequestro della salma da parte del magistrato di turno per l'esame autoptico. Sequestrate anche l'auto e la moto.

"Dolore atroce"

"È un dolore atroce. Bacoli piange la scomparsa di un suo giovane figlio che, poche ore fa, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Mi stringo, da sindaco, e da padre, al dolore della mamma, del papà, della famiglia tutta, degli amici. Nel giorno dei funerali, interpretando il sentimento di sofferenza che sta segnando tutta la nostra comunità, sarà proclamato il lutto cittadino. Siamo vicini a chi soffre, con il silenzio e la preghiera", commenta Della Ragione, sindaco di Bacoli.